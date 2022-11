UNCAus realizará un seminario, por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, junto a la jueza Pisarello

Se realizará el 25 de noviembre en la Universidad Nacional del Chaco Austral, a cargo de la jueza de la Cámara de Apelaciones, Mgter. Elia Nilfa Pisarello.

La Universidad Nacional del Chaco Austral invita a participar de este nuevo seminario que se realizará el 25 de noviembre en Sala de Consejo de la institución, ubicada en Pcia. Roque Sáenz Peña. Se realizará de 17 horas a 19:30 horas y estará a cargo de la jueza de la Cámara de

Apelaciones, Mgter. Elia Nilfa Pisarello.

El evento es organizado por la Universidad, aprobado por Resolución Nº 328/2022- C.S., junto a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

La jornada se realizará con una base teórica en modo de conferencia y una base práctica basada

en el resultado de trabajo de campo.

c

or

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: h t t ps : / / f or m s . g l e / 3c qu e c a e j G 2K S z X F 8